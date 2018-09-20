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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2018 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в августе ...
сегодня 10:00

Профицит торгового баланса Швейцарии в августе сократился

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в августе сократился составив 2.13 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.2 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2017 года.

В июле профицит торгового баланса составил 2.21 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 2.26 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.41 млрд швейцарских франков.

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