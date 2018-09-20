"Сбербанк" выкупил у "ВЭБа" долг Шереметьево на полмиллиарда долларов

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" завершил сделку по приобретению у "Внешэкономбанка" прав требований по кредитам АО "Международный аэропорт Шереметьево" на сумму 537 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба "Сбербанка".

Данные кредиты были выданы "ВЭБом" в рамках финансирования проекта строительства Терминала D аэропорта Шереметьево. Реализовав данную сделку, "Сбербанк" стал мажоритарным кредитором МАШ.

"ВЭБ полностью выполнил свою задачу института развития — обеспечил реализацию крупного инфраструктурного проекта в стратегической отрасли на принципах возвратности и безубыточности. "ВЭБ", являясь одним из ключевых партнеров "Аэрофлота", изначально поддержал идею авиакомпании по созданию базового терминала, впоследствии включенного в общую инфраструктуру аэропорта Шереметьево, предоставив кредитные средства на принципах проектного финансирования. Тем самым Банк развития взял на себя основные риски строительства и запуска проекта. В результате этот проект стал знаковым для развития МАШ и "Аэрофлота". Благодаря его реализации компании смогли повысить качество обслуживания пассажиров и выйти на новые финансовые показатели", - отметил Николай Цехомский, первый заместитель председателя "Внешэкономбанка", член правления.

Достигнутые договоренности со "Сбербанком" снизят расходы по обслуживанию долга, что позволит более эффективно развивать бизнес компании.

Напомним, что в рамках проекта строительства аэровокзального комплекса "Шереметьево D" в 2006 и в 2008 годах между "ВЭБом" и специальной проектной компанией ОАО "Терминал" (ключевым акционером которой являлся "Аэрофлот") были заключены кредитные соглашения, объем предоставленных средств по которым составил порядка 659 млн долларов долларов. Открытие Терминала D состоялось в ноябре 2009 года. В 2012 году ОАО "Терминал" было реорганизовано в форме присоединения к АО "Международный аэропорт Шереметьево".