Курс доллара 66.7535   Курс евро 76.2325  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль; 04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль; 04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль; 09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль; 11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за июль; 12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь; 15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США; 15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь; 15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль; 15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июль; 15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август; 15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июль; 16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь; 17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США; N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль; N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

Другие новости

сегодня
20:52
Сбербанк устранил сбой в работе приложения "Сбербанк Онлайн"
сегодня
19:56
ОБЗОР - Рубль почти отдал отыгранные накануне позиции, не найдя факторов поддержки
сегодня
19:19
Помощник президента РФ Левитин провел заседание по развитию авиации общего назначения
сегодня
18:31
Россельхознадзор зафиксировал вспышку АЧС в Орловской области
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 августа
сегодня
18:19
"ПРОФИНЕТ" И ЕГО ГЕНДИРЕКТОР ВАСИЛИЙ КОЛЧАНОВ ВНЕСЕНЫ В СПИСОК САНКЦИЙ США - МИНФИН США
сегодня
17:54
Падение турецкой лиры приведет к росту инфляции на Северном Кипре – эксперт
сегодня
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 6.8 млн барр.
сегодня
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»