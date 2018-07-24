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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2018 г.Вице-премьера Максима Акимова избрали председат...
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Вице-премьера Максима Акимова избрали председателем совета директоров РЖД

Эмитенты:   РЖД

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, избран председателем совета директоров РЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

"Избрать председателем совета директоров ОАО "РЖД" Акимова Максима Алексеевича" - говорится в сообщении.

Для справки: Максим Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области. Окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета им. К.Э.Циолковского. Два года отработал учителем истории в средней школе. Служил в рядах Советской Армии.

С 1994 по 1996 гг. – руководитель компании "Файнарт-аудит". 1996–1997 гг. – председатель региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области. 1997–2001 гг. – заместитель директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области. 2001–2004 гг. – первый заместитель председателя комитета государственного имущества Калужской области. В 2004 году – министр экономического развития Калужской области. 2004–2007 гг. – первый заместитель городского головы, городской голова города Калуги. 2007 - 2012 гг. – заместитель губернатора Калужской области. 22 мая 2012 года назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. 24 мая 2013 года назначен первым заместителем руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. В мае 2018 г. назначен заместителем председателя Правительства Российской Федерации.

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