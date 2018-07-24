Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июль;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.