Индексы PMI еврозоны в июле изменились разнонаправленно

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июле увеличился до 55.1% против 54.9% в июне (пересмотрено с 55.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 54.7.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июле сократился до 54.4% против 55.2% месяцем ранее (пересмотрено с 55.0%) . Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.0.