Россия и Судан заключили соглашение об освоении "Блока 15" на шельфе Красного моря

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Росгеология" подписала соглашение о разведке и освоении нефтегазового "Блока 15" на шельфе Красного моря с министерством нефти и газа Республики Судан. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня в рамках визита Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкина в Республику Судан Генеральный директор – Председатель Правления АО "Росгеология" Р.С. Панов принял участие в переговорах с Президентом страны О. аль-Баширом. В ходе встречи обсуждались результаты работы Холдинга по государственному контракту с Министерством минеральных ресурсов Судана на создание металлогенической карты страны, а также разведка и освоение "Блока 15" на шельфе Красного моря", - говорится в сообщении.

На первом этапе предполагается проведение комплекса геолого-геофизических работ и бурение разведочных скважин с организацией последующей добычи.