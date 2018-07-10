Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 июня

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за май;
10:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за июнь;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июнь;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:00 мск: Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
18:35 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
19:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
23:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.