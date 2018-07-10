Курс доллара 62.8338   Курс евро 73.9365  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 июня

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за май;

10:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июнь;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:00 мск: Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

18:35 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

23:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

Другие новости

сегодня
19:36
Комитет ГД поддержал право граждан уплачивать имущественные налоги единым платежом
сегодня
18:59
Володин: уголовную ответственность за исполнение санкций против РФ могут убрать из проекта
сегодня
18:34
"АвтоВАЗ" запускает новую модель Lada Vesta Sport
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 июня
сегодня
18:22
АТОР оценила задолженность "Натали Турс" перед туристами в $10 млн
сегодня
17:48
Доля "серых" диагностических карт для техосмотра достигает в РФ 30-80% - Минэкономразвития
сегодня
17:24
РЖД в июне отмечают рост на 20,8% перевозок пассажиров на курорты Черноморского побережья
сегодня
17:04
Число открытых вакансий на рынке труда США в мае умеренно сократилось
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»