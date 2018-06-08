Курс доллара 62.6680   Курс евро 73.7916  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июня 2018 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:05

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.1%

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.2% в марте (пересмотрено с +0.3%).

Ранее сообщалось, что в апреле объём оптовых запасов не изменился. Аналитики ожидали сохранения показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в апреле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в марте.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.28 в сравнении с 1.29 в марте.

Другие новости

вчера
18:00
Россельхознадзор по итогам проверки подозревает Турцию в реэкспорте санкционных яблок в РФ
вчера
17:50
Минтранс РФ предложил МВД выделить пользователей гироскутеров в отдельную категорию
вчера
17:31
"Газпром" и CNPC изучали участие в проектах в электроэнергетике других стран для сбыта СПГ
вчера
17:13
Кения планирует увеличить объемы экспорта чая в Россию
вчера
17:05
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.1%
вчера
16:57
ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОСАГО В РФ ВОЗМОЖЕН НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА МОИСЕЕВ
вчера
16:37
Сбербанк как кредитор будет участвовать в решении проблем Urban Group - Греф
вчера
16:26
Ж/д РФ и Китая договорились об организации скоростных и высокоскоростных перевозок грузов
вчера
16:11
НИГЕРИЯ И РОССИЯ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С МЕСТАМИ, ГДЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ДВЕ АЭС В РАМКАХ ДВУСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ - ПОСОЛ НИГЕРИИ В РФ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»