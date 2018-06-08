Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.2% в марте (пересмотрено с +0.3%).

Ранее сообщалось, что в апреле объём оптовых запасов не изменился. Аналитики ожидали сохранения показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в апреле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в марте.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.28 в сравнении с 1.29 в марте.