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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2018 г.Аналитики ожидают умеренного увеличения коммерч...
вчера 17:20

Аналитики ожидают умеренного увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 30 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.2 млн барр.

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