Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.6 млн барр.

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 30 марта, сократился на 4.6 млн барр. и составил 425.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.1 млн барр. и составили 238.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.5 млн барр., составив 129.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 665.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 3.7 млн барр. и составили 34.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.2 млн барр.