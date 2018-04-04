Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за февраль;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за март;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;

15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.