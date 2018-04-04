Курс доллара 57.7646   Курс евро 70.9580  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за февраль;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за март;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;

15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.

Другие новости

вчера
23:01
Американские пошлины на товары из КНР вступят в силу через пару месяцев - Белый дом
вчера
22:04
Инвесторы избавляются от биткоина, который падает ниже $7 тыс за монету
вчера
20:34
Россияне приобрели ОФЗ-н трех выпусков на 43 млрд руб, средний возраст инвестора — 60 лет
вчера
19:01
Молодежная безработица остается большой проблемой для Евросоюза – ЕК
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля
вчера
17:36
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.6 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают умеренного увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:16
Торговая война США и КНР слабо отразится на мировой экономике в ближайшем будущем - OE
вчера
17:10
Около 9 тыс британских компаний в четверг раскроют разницу в оплате труда мужчин и женщин
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»