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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 6.75 тыс.

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 декабря, сократилось на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 225 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 237 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 236 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 234.75 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах по-прежнему затруднена. Кроме того, сбор информации в Пуэрто-Рико пока ещё не вернулся к нормальному уровню.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 декабря, сократилось на 27 тыс. и составило 1886 тыс. против 1913 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1908 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.5 тыс. до 1918.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 ноября, увеличилось на 346 тыс. и составило 1.99 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.12 млн человек.

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