Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.7%.

За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 3.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.5% после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с 0.0%).

За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 3.1%.