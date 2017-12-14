Курс доллара 58.7082   Курс евро 69.4048  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2017 г.Цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.7%
вчера 16:37

Цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.7%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.7%.

За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 3.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.5% после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с 0.0%).

За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 3.1%.

Другие новости

вчера
17:03
ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ ПОКАЗАТЬ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА - ГОРЬКОВ
вчера
16:53
Минстрой обещает придать изменениям в сфере ЖКХ другую динамику
вчера
16:45
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 6.75 тыс.
вчера
16:40
Тезисы Путина об устремленности РФ в будущее говорят, что грядет время перемен - Титов
вчера
16:37
Цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.7%
вчера
16:37
Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.8%
вчера
16:35
Греция может выйти из программы внешней финпомощи летом 2018 года - ESM
вчера
16:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 11 тыс.
вчера
16:26
ЕАЭС необходимо единое информационно-техническое сотрудничество - Путин
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»