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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2017 г.Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на ...
вчера 16:37

Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.8%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В октябре объём розничных продаж вырос на 0.5% (пересмотрено с +0.2%).

За последние 12 месяцев показатель увеличился на 5.8%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в ноябре вырос на 1.0% после повышения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.6%.

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