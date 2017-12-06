Курс доллара 58.6924   Курс евро 69.6327  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за октябрь;

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за октябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за октябрь;

11:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за ноябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за октябрь.

Другие новости

сегодня
19:06
МНЕНИЕ: Выдвижение Путина гарантирует стабильность курса развития РФ – депутаты
сегодня
18:55
МНЕНИЕ: Решение Путина участвовать в выборах не повлияет на рубль в перспективе - эксперты
сегодня
18:44
Министр транспорта Латвии был на самолете AirBaltic при инциденте в "Шереметьево"
сегодня
18:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.6 млн барр.
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 декабря
сегодня
18:23
Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2018-2020 годы
сегодня
18:20
МИНТРАНС РФ В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ПРЕДСТАВИТ КОНЦЕПЦИЮ СИСТЕМЫ ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ГРУЗОВИКОВ - СОКОЛОВ
сегодня
18:15
ИРАК ПРИГЛАШАЕТ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ НА ДЕВЯТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В КИРКУКЕ - НОВАК
сегодня
18:06
МНЕНИЕ: Усиление роли РФ, Крым, модернизация ОПК - эксперты об успехах Путина за шесть лет
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»