Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.6 млн барр.

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 декабря, сократился на 5.6 млн барр. и составил 448.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 6.8 млн барр. и составили 220.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.7 млн барр., составив 129.4 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 2.4 млн барр. и составили 662.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.7 млн барр. и составили 55.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.5 млн барр., запасы бензина выросли на 9.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.3 млн барр.