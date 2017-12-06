Курс доллара 58.6924   Курс евро 69.6327  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.6 млн барр.

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 декабря, сократился на 5.6 млн барр. и составил 448.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 6.8 млн барр. и составили 220.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.7 млн барр., составив 129.4 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 2.4 млн барр. и составили 662.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.7 млн барр. и составили 55.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.5 млн барр., запасы бензина выросли на 9.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.3 млн барр.

Другие новости

сегодня
19:41
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ДЕКАБРЕ СОСТАВИТ 0,4-0,5% - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
сегодня
19:06
МНЕНИЕ: Выдвижение Путина гарантирует стабильность курса развития РФ – депутаты
сегодня
18:55
МНЕНИЕ: Решение Путина участвовать в выборах не повлияет на рубль в перспективе - эксперты
сегодня
18:44
Министр транспорта Латвии был на самолете AirBaltic при инциденте в "Шереметьево"
сегодня
18:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.6 млн барр.
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 декабря
сегодня
18:23
Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2018-2020 годы
сегодня
18:20
МИНТРАНС РФ В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ПРЕДСТАВИТ КОНЦЕПЦИЮ СИСТЕМЫ ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ГРУЗОВИКОВ - СОКОЛОВ
сегодня
18:15
ИРАК ПРИГЛАШАЕТ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ НА ДЕВЯТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В КИРКУКЕ - НОВАК
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»