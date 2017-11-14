Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.1%.

За последние 12 месяцев индекс PPI вырос на 2.8%, ускорив темпы повышения с +2.6% в сентябре.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 2.4% в сравнении с +2.2% в сентябре.