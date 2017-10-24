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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2017 г.Квартальная прибыль компании 3M и выручка выросли
вчера 15:08

Квартальная прибыль компании 3M и выручка выросли

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам III квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 1.43 млрд долл или 2.33 долл на акцию в сравнении с 1.33 млрд долл или 2.15 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла до 8.17 млрд долл с 7.71 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль 3М на уровне 2.21 долл на акцию и доходы в размере 7.92 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по прибыли в 2017 году до диапазона от 9.0 до 9.1 долл на акцию в сравнении с 8.0 до 9.05 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1.6%.

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