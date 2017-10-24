Компания General Motors сообщила об убытках

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский автоконцерн General Motors сообщил о чистом убытке по итогам III квартала 2017 года в размере 2.98 млрд долл или 2.03 долл на акцию по сравнению с доходом 2.77 млрд долл или 1.76 долл на акции за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.32 долл на акцию.

Доход компании сократились до 33.62 млрд долл по сравнению с 38.89 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль General Motors на уровне 1.11 долл на акцию и доход в размере 32.18 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции General Motors подорожали на 3%.