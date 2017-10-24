Курс доллара 57.5852   Курс евро 67.6856  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2017 г.Компания General Motors сообщила об убытках
вчера 15:45

Компания General Motors сообщила об убытках

Эмитенты:   General Motors

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский автоконцерн General Motors сообщил о чистом убытке по итогам III квартала 2017 года в размере 2.98 млрд долл или 2.03 долл на акцию по сравнению с доходом 2.77 млрд долл или 1.76 долл на акции за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.32 долл на акцию.

Доход компании сократились до 33.62 млрд долл по сравнению с 38.89 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль General Motors на уровне 1.11 долл на акцию и доход в размере 32.18 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции General Motors подорожали на 3%.

Другие новости

вчера
16:40
Недовольные ограничением числа поставщиков томатов из Турции в РФ предлагают ответные меры
вчера
16:28
Россия и Армения договорились развивать автомобильное сообщение
вчера
16:08
Суд признал законным расторжение контракта с "Трансстроем" по ВПП-3 в "Шереметьево"
вчера
15:50
Общий фонд российского и турецкого турбизнеса помог бы в кризисных ситуациях - эксперт
вчера
15:45
Компания General Motors сообщила об убытках
вчера
15:38
ОБЗОР – Рубль стабилен к доллару и евро, заявления Путина поддержали курс валюты РФ
вчера
15:29
Прибыль Lockheed Martin сократилась
вчера
15:08
Квартальная прибыль компании 3M и выручка выросли
вчера
15:02
Долги по зарплате в СКФО составили более 350 млн руб с начала года – полпред
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»