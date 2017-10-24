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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2017 г.Квартальная прибыль Whirlpool увеличилась, но о...
вчера 14:48

Квартальная прибыль Whirlpool увеличилась, но оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Квартальная прибыль американского производителя бытовой техники Whirlpool за III квартал увеличилась до 276 млн долл или 3.72 долл на акцию в сравнении с 238 млн долл или 3 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании за отчётный период составила 3.83 долл на акцию против 3.66 долл за аналогичный период годом ранее.

Объём продаж компании увеличился до 5.4 млрд долл с 5.2 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики ожидали прибыль в размере 3.93 долл на акцию при выручке в объёме 5.5 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по прибыли и сообщила, что планирует заработать по результатам за 2017 год от 11.1 долл до 11.4 долл на акцию. Прогноз по скорректированной прибыли составил 13.6 – 13.9 долл по сравнению с прогнозом аналитиков в размере 14.61 долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете в понедельник акции Whirlpool подешевели более чем на 7%.

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