Прибыль Lockheed Martin сократилась

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 939 млн долл или до 3.24 долл на акцию в сравнении с 1.1 млрд долл или 7.93 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 3.24 долл на акцию в сравнении с 3.26 долл за аналогичный период годом ранее.

Выручка составила 12.2 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 3.26 долл на акцию.

Компания прогнозирует прибыль на акцию по результатам 2017 года в диапазоне от 12.85 долл до 13.15 долл в сравнении с 12.3 долл до 12.6 долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1%.