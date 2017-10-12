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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.Аналитики ожидают умеренного сокращения коммерч...
вчера 17:20

Аналитики ожидают умеренного сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 6 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.64 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр.

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