Квартальная прибыль и доходы Citigroup выросли

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о росте чистой прибыли по итогам за III квартал 2017 года до 4.1 млрд долл или до 1.42 долл на акцию против 3.8 млрд долл или 1.24 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании повысились до 18.2 млрд долл с 17.8 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 17.9 млрд долл и прибыль 1.32 долл на акцию.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции Citigroup подорожали на 0.6%.