Курс доллара 57.6869   Курс евро 68.4455  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.Квартальная прибыль и доходы Citigroup выросли
вчера 17:00

Квартальная прибыль и доходы Citigroup выросли

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о росте чистой прибыли по итогам за III квартал 2017 года до 4.1 млрд долл или до 1.42 долл на акцию против 3.8 млрд долл или 1.24 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании повысились до 18.2 млрд долл с 17.8 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 17.9 млрд долл и прибыль 1.32 долл на акцию.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции Citigroup подорожали на 0.6%.

Другие новости

вчера
17:30
Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла на 7%
вчера
17:26
Минтранс РФ поручил ГТЛК взаимодействие с лизингодателями по самолетам "ВИМ-Авиа"
вчера
17:20
Аналитики ожидают умеренного сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:10
ВОПРОС О ТУРБИНАХ SIEMENS В КРЫМУ НА ВСТРЕЧЕ ПУТИНА С НЕМЕЦКИМ БИЗНЕСОМ НЕ ПОДНИМАЛСЯ – ПЕСКОВ
вчера
17:00
Квартальная прибыль и доходы Citigroup выросли
вчера
16:54
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-сентябре вырос на 24,7%, до $144,4 млрд – ФТС
вчера
16:34
Оборот торговли между РФ и США в январе-августе вырос на 18,8%, до $14,5 млрд - ФТС
вчера
16:19
Законопроект о мерах предотвращения незаконных валютных операций готов в Думе ко II чтению
вчера
16:09
Профицит внешней торговли РФ в августе вырос на 43%, до $6,6 млрд - ЦБ
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»