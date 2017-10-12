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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла н...
вчера 17:30

Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла на 7%

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк J.P. Morgan Chase & Co. сообщил о росте прибыли за III квартал текущего года до 6.73 млрд долл или до 1.76 долл на акцию по сравнению с прибылью в 6.29 млрд долл или 1.58 долл на акцию годом ранее.

Выручка банка выросла на 2.7% до 26.2 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль JPM на уровне 1.65 долл на акцию и доходы в объёме 25.23 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции J.P. Morgan Chase подешевели на 0.4%.

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