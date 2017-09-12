Правительство ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов с 2018 года

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании со следующего года проверочных листов при государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Устанавливается, что при федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в ходе плановых проверок должны использоваться проверочные листы. Это позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций, повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов при проведении плановых проверок в сфере соблюдения трудового законодательства, оптимизировать использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счёт сокращения времени проведения плановых проверок", - говорится в сообщении.