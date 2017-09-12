Курс доллара 57.1694   Курс евро 68.6490  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2017 г.Правительство ограничит проверки в трудовой сфе...
сегодня 10:15

Правительство ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов с 2018 года

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании со следующего года проверочных листов при государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Устанавливается, что при федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в ходе плановых проверок должны использоваться проверочные листы. Это позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций, повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов при проведении плановых проверок в сфере соблюдения трудового законодательства, оптимизировать использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счёт сокращения времени проведения плановых проверок", - говорится в сообщении.

Другие новости

сегодня
11:30
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск вырос на 9,62 коп - до 57,27 рубля
сегодня
11:18
ВЭБ привлек кредиты из Китая почти на $4 млрд - Горьков
сегодня
11:07
Число кредитов в РФ с признаками мошенничества в I полугодии выросло на 34% - НБКИ
сегодня
10:48
ВЭБ имеет избыток ликвидности - Горьков
сегодня
10:15
Правительство ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов с 2018 года
сегодня
10:15
Канадский регулятор одобрил слияние Agrium и PotashCorp - компании
сегодня
10:04
Рынок акций РФ открылся ростом на 0,3-0,4% по индексам
сегодня
09:45
Доллар утром во вторник коррекционно дешевеет
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 сентября
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»