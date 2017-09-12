Курс доллара 57.1694   Курс евро 68.6490  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за август;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль.

Другие новости

сегодня
10:15
Правительство ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов с 2018 года
сегодня
10:15
Канадский регулятор одобрил слияние Agrium и PotashCorp - компании
сегодня
10:04
Рынок акций РФ открылся ростом на 0,3-0,4% по индексам
сегодня
09:45
Доллар утром во вторник коррекционно дешевеет
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 сентября
сегодня
09:15
ИСПРАВЛЕНО - ПОВТОР - "Интер РАО" увеличило долю в "Мосэнергосбыте" до 95,17% c 84,83%
сегодня
08:37
Китай не будет девальвировать юань для стимулирования экспорта - премьер Госсовета КНР
сегодня
08:05
РОССИЯ ПО ИТОГАМ 2017 Г МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ СВЕКЛОВИЧНОГО САХАРА В ДВА РАЗА, ДО 700 ТЫС ТОНН - ТКАЧЕВ
сегодня
07:41
Нефть дешевеет на оценках инвесторами спроса после урагана "Ирма"
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»