ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 237 тыс.

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчету компании Automatic Data Processing (ADP), в августе выросло на 237 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 185 тыс.

В июле число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 201 тыс., пересмотрено со 178 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июле увеличилось на 48 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) – на 74 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) – на 115 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 1 сентября.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе на 180 тыс. после увеличения на 209 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменился и составил 4.3%.