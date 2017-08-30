Главные темы дня на рынках Европы: запуск ракеты КНДР - фактор роста волатильности в отсутствие других новостей

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в среду отступили от зафиксированных во вторник шестимесячных минимумов на фоне ослабления геополитических опасений, связанных с ростом напряжённости на Корейском полуострове.

К 15:20 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.65% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.5%, германского DAX – на 0.7%, французского CAC-40 – на 0.5%.

Во вторник индекс Stoxx Europe 600 упал на 1%, достигнув минимального уровня с 10 февраля после запуска Северной Кореей баллистической ракеты "Хвасон-12". Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты является "первым шагом военной операции" и "важной прелюдией к сдерживанию Гуама", где расположена одна из крупнейших военных баз США. Это событие спровоцировало усиление волатильности на мировых финансовых рынках во вторник с оттоком средств из рисковых активов и "бегством в качество" с покупкой золота и госбондов. Однако к вечеру вторника напряжение на рынках ослабло, фондовые индексы США к закрытию умеренно выросли, тогда как азиатские фондовые рынки в среду продемонстрировали преимущественно позитивную динамику.

По словам аналитиков, страхи инвесторов рассеялись благодаря "размеренной и сбалансированной" реакции мирового сообщества на запуск северокорейской ракеты. Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности рассмотреть любые варианты урегулирования ситуации вокруг ракетной программы Северной Кореи. В свою очередь представитель США в Совбезе ООН заявил, что "угрожающие и дестабилизирующие действия" КНДР лишь увеличивают изоляцию северокорейского режима как в Азии, так и в остальном мире.

Следует отметить, что Китай первоначально отказался осудить запуск северокорейской ракеты и вместо этого призвал немедленно прекратить развертывание американской системы THAAD в Южной Корее. Эта система, по мнению китайских властей, ставит под угрозу геополитический баланс и "подрывает стратегические интересы безопасности всех стран региона, включая Китай".

Аналитики полагают, что одна из причин требований Китая о прекращении развертывания THAAD на Корейском полуострове - опасения по поводу мощного радара этой системы, который позволит Вашингтону и Сеулу контролировать военную деятельность Пекина. Кроме того, Китай недоволен продолжающимся сближением США и Южной Кореи, поскольку это мешает Китаю усиливать геополитическое влияние. Поэтому Китай использует северокорейскую угрозу, чтобы вбить клин в альянс Сеула и Вашингтона.

Ранее в этом году в ответ на развёртывание THAAD Китай принял некоторые меры, направленные против южнокорейского бизнеса. Например, китайские власти приостановили работу 23 из 99 торговых комплексов южнокорейской корпорации Lotte, выделившей участок земли под размещение ракет в Южной Корее. Дополнительно было приостановлено строительство объектов корпорации, в которые она вложила 8 млрд долл. С 15 марта Китай запретил групповые туристические туры из Южной Кореи с наложением штрафа и отзывом лицензий у компаний, нарушивших запрет.

В то же время некоторые эксперты полагают, что Китай уже не обладает прежним влиянием в КНДР и не может серьезно воздействовать на позицию Пхеньяна. Примером утраты китайского влияния служит тот факт, что лидеры Китая и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын до сих пор не провели личной встречи. Это беспрецедентная ситуация для корейско-китайских отношений, поскольку дружеское общение между лидерами двух государств исторически имело большое значение.

В прошлый вторник Казначейство США ввело санкции против 16-ти китайских и российских компаний и физических лиц, которые предположительно оказывают поддержку ракетной программе КНДР. Однако несмотря на негативную реакцию китайских СМИ на "несправедливые" действия США, власти Китая предприняли некоторые шаги по сдерживанию КНДР, запретив импорт северокорейского железа, свинца и угля в рамках санкций США против КНДР, введенных в начале августа. Кроме того, объем торговых операций между Китаем и КНДР начал сокращаться: в июле он составил 456.16 млн долл в сравнении с 489 млн долл в июне.

После проведённого во вторник утром запуска северокорейской ракеты было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, в ходе которого испытания были подвергнуты осуждению, однако новых санкций против Северной Кореи вводить не стали. Китай и Россия призвали действовать в двух направлениях: прекращение КНДР ракетно-ядерных испытаний и отказ от наращивания военной инфраструктуры Южной Кореей, включая прекращение развёртывания системы THAAD.

Сдержанная реакция мирового сообщества успокоила инвесторов, позволив вернуться на рынки рисковых активов. При этом цены на золото в среду снизились на 0.4% после вчерашнего роста к 11-месячному максимуму (1331.90 долл за т.у.). В результате акции европейских производителей драгоценных металлов, включая Randgold Resources (-0.2%), сегодня утром оказались под давлением, но позднее частично компенсировали потери.

Среди лидеров повышения в среду оказались акции французской биотехнологической компании BioMerieux (+7.4%), улучшившей прогноз по годовому доходу.

Акции швейцарской страховой компании Baloise Holding выросли на 1.1% после ее сообщения об увеличении прибыли за первое полугодие более чем на треть.

Капитализация норвежской телекоммуникационной компании Telenor ASA расширилась на 1.7% после объявления о запуске программы выкупа собственных акций.

Акции европейского банковского сектора двигаются преимущественно в положительной области, поддержанные повышением брокерских рекомендаций. В частности, аналитики JPMorgan улучшили рекомендации по бумагам Swedbank, капитализация которого выросла на 2.4%.

Курс евро сегодня снижается против доллара США после предыдущего роста выше 1.2000 на фоне усиления геополитических рисков. К текущему моменту пара EUR/USD достигла отметки 1.1917, подешевев на 0.3% относительно уровней, зафиксированных вечером во вторник.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.