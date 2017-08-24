Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 августа

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;
09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;
19:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;
22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.