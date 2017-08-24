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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 августа

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;

09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;

19:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

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