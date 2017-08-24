Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 1.3% (расширенное сообщение)

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле сократились на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.44 млн домов в годовом исчислении, достигнув минимального уровня в текущем году.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.55 млн штук в годовом исчислении против 5.51 млн месяцем ранее (пересмотрено с 5.52 млн).

По сравнению с июлем 2016 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 2.1%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 258.3 тыс. долл, повысившись на 6.2% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля сократились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.92 млн доступных покупателям домов, и снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это означает, что в данный момент потребуется 4.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.8 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июле составил 30 дней против 28 в июне и 36 годом ранее. При этом 51% проданных домов был реализован менее чем через месяц после выхода на рынок.