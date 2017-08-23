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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 августа

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, предварительно;

10:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, предварительно;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:05 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за август, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за август;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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