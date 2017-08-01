Личные доходы американских потребителей в июне не изменились, расходы увеличились на 0.1%

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в июне на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы также не изменились.

Личные расходы американских потребителей в июне увеличились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.2% в мае (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июне на 0.1%.

Норма сбережений составила 3.8%, существенно снизившись по сравнению с майским значением 5.5%.