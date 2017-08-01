Финансовые результаты фармацевтической компании Pfizer за II квартал

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Фармацевтическая компания Pfizer сообщила о росте прибыли по итогам за II квартал текущего года до 3.07 млрд долл или 0.51 долл на акцию по сравнению с 2.05 млрд долл или 0.33 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.67 долл на акцию.

Доход понизился до 12.9 млрд долл с 13.15 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию 0.65 долл и доход в размере 13.07 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на 2017 год до 2.54-2.6 долл на акцию в сравнении с 2.5-2.6 долл на акцию.

После выхода квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете акции Pfizer выросли на 0.6%.