Курс доллара 59.8454   Курс евро 70.7313  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2017 г.Sprint Nextel сообщил о прибыли
вчера 15:40

Sprint Nextel сообщил о прибыли

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Телекоммуникационная компания Sprint Nextel сообщила о получении дохода по итогам I финансового квартала в размере 206 млн долл или 0.05 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 302 млн долл или 0.08 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доход компании снизился до 8.16 млрд долл против 8.01 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали убытки Sprint Nextel на уровне 0.01 долл на акцию и доходы в размере 8.16 млрд долл.

В ходе предторговой сессии на бирже Nasdaq акции Sprint Nextel выросли на 3%.

Другие новости

вчера
16:01
Спрос банков на валютном аукционе РЕПО на 7 дней составил $99,5 млн при лимите $100 млн
вчера
15:48
Доходы потребителей США в июне неожиданно снизились на 0,1%
вчера
15:42
Поставки электроэнергии из РФ в Китай остановлены из-за аварии в электросетях ДФО
вчера
15:40
Базовая инфляция в США в июне выросла на 0.1%
вчера
15:40
Sprint Nextel сообщил о прибыли
вчера
15:37
Личные доходы американских потребителей в июне не изменились, расходы увеличились на 0.1%
вчера
15:29
ГАЗПРОМ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ ГАЗА НА 19,3%, ДО 266,3 МЛРД КУБОВ - КОМПАНИЯ
вчера
15:15
РФ продолжит в ВТО консультации по иску к Украине в связи с рядом ограничительных мер
вчера
14:57
Расходы банков Британии после Brexit вырастут на 4%, потребность в капитале - на 30% - СМИ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»