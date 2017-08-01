Sprint Nextel сообщил о прибыли

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Телекоммуникационная компания Sprint Nextel сообщила о получении дохода по итогам I финансового квартала в размере 206 млн долл или 0.05 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 302 млн долл или 0.08 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доход компании снизился до 8.16 млрд долл против 8.01 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали убытки Sprint Nextel на уровне 0.01 долл на акцию и доходы в размере 8.16 млрд долл.

В ходе предторговой сессии на бирже Nasdaq акции Sprint Nextel выросли на 3%.