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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2017 г.Базовая инфляция в США в июне выросла на 0.1%
вчера 15:40

Базовая инфляция в США в июне выросла на 0.1%

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.5%, как и месяцем ранее, продолжив колебаться ниже целевого уровня ФРС в 2%.

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