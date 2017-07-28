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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2017 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону роста

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения до 93.4 с предварительного уровня 93.1.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 93.2.

В июне значение индекса составило 95.1

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 2.6%, что совпало со значением в июне.

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения до 93.4 с предварительного уровня 93.1.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 93.2.

В июне значение индекса составило 95.1

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 2.6% против 2.6% в июне.

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