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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2017 г.Квартальная прибыль Amazon снизилась на 77%
сегодня 09:55

Квартальная прибыль Amazon снизилась на 77%

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Интернет-ритейлер Amazon.com накануне вечером в четверг после закрытия регулярных торгов на NYSE сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II квартала текущего года на 77% до 197 млн долл или 0.4 долл на акцию по сравнению с результатами годом ранее.

Выручка Amazon составила 38 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 1.41 долл на акцию и доходы в размере 37.2 млрд долл.

Поле публикации квартальной отчетности в конце торгов акции снизились на 2%.

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