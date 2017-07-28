Квартальная прибыль Amazon снизилась на 77%

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Интернет-ритейлер Amazon.com накануне вечером в четверг после закрытия регулярных торгов на NYSE сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II квартала текущего года на 77% до 197 млн долл или 0.4 долл на акцию по сравнению с результатами годом ранее.

Выручка Amazon составила 38 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 1.41 долл на акцию и доходы в размере 37.2 млрд долл.

Поле публикации квартальной отчетности в конце торгов акции снизились на 2%.