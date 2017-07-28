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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2017 г.Квартальная прибыль Intel увеличилась более чем...
сегодня 10:05

Квартальная прибыль Intel увеличилась более чем в два раза

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель компьютеров Intel сообщил о росте прибыли по итогам за II квартал текущего года до 2.8 млрд долл или до 0.58 долл на акцию против 1.3 млрд долл или 0.27 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.72 долл на одну акцию.

Выручка увеличилась на 9% до 14.8 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Intel на уровне 0.68 долл на акцию и доходы в размере 14.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности акции Intel подорожали на 4%.

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