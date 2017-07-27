Нефтяная компания ConocoPhillips получила убытки

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания ConocoPhillips в четверг сообщила об убытке во II квартале в размере 3.4 млрд долл или 2.78 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 1.1 млрд долл или 0.86 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.14 долл на акцию.

Аналитики прогнозировали убытки компании на уровне 0.02 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции ConocoPhillips подешевели на 6%.