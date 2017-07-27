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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2017 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:48

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 6.5%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 6.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 3.9%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования уменьшился на 0.1% (пересмотрено с (-1.1.%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидаемого повышения на 0.4%. В мае показатель увеличился на 0.6% (пересмотрено с +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в мае (пересмотрено с (-0.2%).

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