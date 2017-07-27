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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2017 г.Компания MasterCard сообщила о росте квартально...
вчера 15:40

Компания MasterCard сообщила о росте квартальной прибыли и выручки

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам за II квартал 2017 года выросла до 1.2 млрд долл или 1.1 долл на акцию в сравнении с 1.0 млрд долл или 0.89 долл на одну акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.96 долл на акцию.

Выручка MasterCard увеличилась и составила 3.1 млрд долл по сравнению с 2.7 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.04 долл на акцию и доходы в размере 2.98 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции MasterCard подорожали на 2%.

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