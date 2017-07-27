Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США не изменилась, составив 244 тыс.

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 июля, выросло на 10 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 244 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 240 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 234 тыс., пересмотрено с 233 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям не изменилась по сравнению с пересмотренным значением прошлой недели и составила 244,0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 15 июля, уменьшилось на 13 тыс. и составило 1964 тыс. против 1977 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели осталось без изменений.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.75 тыс. до 1963.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 июля, увеличилось почти на 157 тыс. и составило 2.03 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.2 млн человек.