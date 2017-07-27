Российский рынок: итоги 26 июля

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге, к концу торговой сессии на российском рынке рублевый индекс ММВБ вырос на 0.5% - до 1,933.1 б.п., а долларовый индекс РТС окреп на 1.04%, его значение составило 1,020.6 б.п.

В отраслевом разрезе в числе фаворитов пребывали энергетические компании: "МРСК Центра" (+6.2%), "ОГК-2" (+5.8%), "Мосэнерго" (+4.9%), "ТГК-1" (+3.2%), "Россети" (+2.5%). В лидерах отметились также "Распадская" (+5.8%) и "НЛМК" (+3.03%).

Позитивным фактором для отечественных индикаторов стало повышение нефтяных цен, поддержку которым вчера оказали данные о снижении запасов сырья.

Рост показывал на вечерних торгах и валютный рынок. Доллар просел на 0.3% - до 59.67 руб, европейская валюта на 0.5% - до 69.35 руб.