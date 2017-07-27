Квартальная прибыль Boeing превысила прогнозы аналитиков

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиастроительный концерн Boeing сообщил в среду о прибыли во II квартале в размере 1.76 млрд долл или 2.89 долл на акцию по сравнению с убытками размере 234.0 млн долл или 0.37 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.55 долл на одну акцию.

Выручка сократилась до 22.74 млрд долл с 24.76 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Boeing на уровне 2.3 долл на акцию и доходы в размере 23.03 млрд долл.

Компания повысила годовой прогноз прибыли по результатам за 2017 год до 9.8-10.0 долл на акцию с 9.2-9.34 долл на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков. Выручка ожидается в диапазоне от 90.5 млрд долл до 92.5 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в среду в ходе торгов на премаркете акции Boeing подорожали на 2.4%.