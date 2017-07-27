Курс доллара 59.9102   Курс евро 69.6816  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2017 г.Квартальная прибыль Boeing превысила прогнозы а...
сегодня 09:50

Квартальная прибыль Boeing превысила прогнозы аналитиков

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиастроительный концерн Boeing сообщил в среду о прибыли во II квартале в размере 1.76 млрд долл или 2.89 долл на акцию по сравнению с убытками размере 234.0 млн долл или 0.37 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.55 долл на одну акцию.

Выручка сократилась до 22.74 млрд долл с 24.76 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Boeing на уровне 2.3 долл на акцию и доходы в размере 23.03 млрд долл.

Компания повысила годовой прогноз прибыли по результатам за 2017 год до 9.8-10.0 долл на акцию с 9.2-9.34 долл на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков. Выручка ожидается в диапазоне от 90.5 млрд долл до 92.5 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в среду в ходе торгов на премаркете акции Boeing подорожали на 2.4%.

Другие новости

сегодня
10:05
Индекс потребительского климата в Германии к началу августа увеличился до 10.8
сегодня
10:05
Рубль в начале дня снизился на 6 коп к доллару и на 4 коп к евро
сегодня
09:57
ФАС может применить меры к "Яндексу" из-за нового слогана "Поиск № 1 в России" - служба
сегодня
09:55
Выручка и прибыль Facebook увеличились
сегодня
09:50
Квартальная прибыль Boeing превысила прогнозы аналитиков
сегодня
09:45
Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)
сегодня
09:45
Российский рынок: итоги 26 июля
сегодня
09:42
Чистая прибыль PayPal в I полугодии выросла на 15,55% - до $795 млн
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 июля
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»