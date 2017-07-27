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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2017 г.Выручка и прибыль Facebook увеличились
сегодня 09:55

Выручка и прибыль Facebook увеличились

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Социальная сеть сообщила о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 3.89 млрд долл или 1.32 долл на акцию в сравнении с 2.28 млрд долл или 0.78 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились до 9.3 млрд долл по сравнению с 6.4 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.12 долл на акцию и доходы 9.2 млрд долл.

В четверг после публикации квартальной отчетности на постмаркете акции FB подешевели на 1.4%.

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