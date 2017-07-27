Курс доллара 59.9102   Курс евро 69.6816  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 июля

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии от GfK за август;

09:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июнь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за июль.

Другие новости

сегодня
09:50
Квартальная прибыль Boeing превысила прогнозы аналитиков
сегодня
09:45
Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)
сегодня
09:45
Российский рынок: итоги 26 июля
сегодня
09:42
Чистая прибыль PayPal в I полугодии выросла на 15,55% - до $795 млн
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 июля
сегодня
09:24
Немецкие компании могут пострадать от новых санкций США против РФ - минэкономики ФРГ
сегодня
09:03
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в августе составил 10,8 пункта - выше прогноза
сегодня
08:38
Власти РФ снова задумались о контроле за оборотом мобильников с помощью номеров IMEI - СМИ
сегодня
08:06
Стоимость нефти слегка снижается в рамках коррекции
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»