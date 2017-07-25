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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2017 г.Квартальная прибыль компании 3M и выручка выросли
вчера 16:13

Квартальная прибыль компании 3M и выручка выросли

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам II квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 1.58 млрд долл или 2.58 долл на акцию в сравнении с 1.29 млрд долл или 2.08 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла до 7.81 млрд долл с 7.66 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль 3М на уровне 2.54 долл на акцию и доходы в размере 7.87 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по прибыли в 2017 году до диапазона от 8.8 до 9.05 долл на акцию в сравнении с 8.7 до 9.05 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.5%.

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