Квартальная прибыль McDonald's выросла

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's сообщил о росте прибыли по итогам II квартала 2017 года до 1.4 млрд долл или до 1.7 долл на акцию в сравнении с 1.09 млрд долл или 1.25 долл на акцию годом ранее.

Совокупная выручка компании снизилась до 6.05 млрд долл по сравнению с 6.27 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль McDonald's на уровне 1.62 долл на акцию и доход в размере 5.96 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции McDonald's подорожали на 1.4%.