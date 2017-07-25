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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2017 г.Квартальная прибыль McDonald's выросла
вчера 16:08

Квартальная прибыль McDonald's выросла

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's сообщил о росте прибыли по итогам II квартала 2017 года до 1.4 млрд долл или до 1.7 долл на акцию в сравнении с 1.09 млрд долл или 1.25 долл на акцию годом ранее.

Совокупная выручка компании снизилась до 6.05 млрд долл по сравнению с 6.27 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль McDonald's на уровне 1.62 долл на акцию и доход в размере 5.96 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции McDonald's подорожали на 1.4%.

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