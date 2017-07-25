Квартальная прибыль Caterpillar выросла

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar во вторник сообщил о росте чистой прибыли по итогам за II квартал 2017 года до 802.0 млн долл или до 1.35 долл на акцию против 550.0 млн долл или 0.93 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.49 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 11.3 млрд долл в сравнении с 10.3 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 1.26 долл на акцию и доходы в размере 10.9 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 4.5%.